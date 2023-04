Procura Figc a Crema già mercoledì, prima del match con la Triestina

Continua a tener banco nell’ambito calcistico di serie C, l’inchiesta relativa al match tra Pergolettese e Triestina. Il confronto valido per l’ultima giornata del girone A di serie C, vinto dai giuliani in rimonta negli istanti conclusivi, è infatti oggetto di indagine da parte della Procura della Figc. Nelle ultime ore, sono emersi ulteriori dettagli e sembra che, nella giornata di mercoledì 19 aprile, quindi tre giorni prima del match del Voltini, emissari della Procura abbiano fatto capolino al quartier generale della squadra cremasca. In quell’occasione, i telefoni cellulari dei tesserati sarebbero entrati nel mirino dei “detective federali” che, a breve, dovrebbero interrogare i protagonisti di una vicenda dai contorni ancora molto incerti e che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Piace che, anche grazie al successo della Triestina sulla Pergo, hanno visto la formazione biancorossa retrocedere in D dopo sette anni di professionismo. Nel frattemopo, martedì prossimo, il Piacenza invierà alla Procura il proprio ricorso, chiedendo lo stop del calendario playout.

