Piacenza Rugby sbanca Varese con un netto 19-37 e guadagna 5 punti in classifica

Il Piacenza Rugby sbanca Varese con una vittoria che vale cinque punti per la classifica.

Prima dell’inizio della partita, le squadre hanno osservato un minuto di silenzio a sostegno di Santiago Gomez, giocatore del Piacenza Rugby rientrato urgentemente in Argentina per un grave lutto familiare. Per quanto riguarda la cronaca sportiva, la trasferta a Varese porta alla classifica del Piace cinque punti e la consapevolezza che nel rugby non esistono partite facili, ma partite che devono essere giocate tutte al meglio delle proprie capacità, con concentrazione e determinazione. Prossimo appuntamento domenica prossima al Beltrametti quando i biancorossi ospiteranno i giocatori dell’Ivrea; calcio d’inizio alle 15.30.

ASD RUGBY VARESE – PIACENZA RUGBY CLUB ASD 19-37

PIACENZA: Beghi, Bertorello (25’st Fermi), Zampedri, Misseroni, Nosotti (1’st Viani), Sardo, Negrello (1’st Bacciocchi), Torcoletti, Roda, Bilal, Bankhaled, Casali A. (20’ stTrabacchi), Battini (10’st Codazzi), Bertelli (1’st Alberti M.), Baccalini (1’st Alberti A.). All: Grangetto

Arbitro: Davor Vidackovic di Milano.

Marcatori: 2’ mt Bertorello (0-5); 6’ mt Malnati tr Pandozy (7-5); 12’ mt Torcoletti (7-10); 20’ mt Casnaghi tr Pandozy (14-10); 37’ mt Ben Khaled tr Bertorello (14-17);

secondo tempo: 1’ cp Bertorello (14-20); 3’ mt Bacciocchi (14-25); 11’ mt Misseroni 14-30); 25’ mt Diani (19-30); 34’ mt Ben Khaled tr Beghi (19-37).

LA CRONACA DEL MATCH:

Dopo due minuti, Piacenza in vantaggio con una meta da manuale quando l’argentino Torcoletti, oggi schierato n. 8, parte sulla chiusa da una mischia ordinata appena fuori la propria area dei ventidue metri, conquista una decina di metri, serve Negrello ben presente in sostegno che, dopo essersi liberato della difesa varesina, passa la palla a Bertorello che in velocità arriva fino alla linea di meta (0-5).

All’apparenza tutto molto facile ma in campo si devono fare i conti con la squadra avversaria che, come in questo caso, è motivata dalla necessità di togliersi dal pantano di una possibile retrocessione e non si presta certamente a fare da comparsa. Prime avvisaglie al 14’ con i padroni di casa che colpiscono un palo su calcio piazzato e ancora al

17’ quando dopo un bell’attacco dei trequarti, la corsa dell’ala varesina lanciata a meta viene fermata con un placcaggio alto. In questo caso l’arbitro grazia i piacentini almeno da un sicuro cartellino giallo oltre che da una meta di punizione. Dall’azione conseguente nasce la prima meta varesina: rimessa laterale vinta sui cinque metri con

il saltatore che serve direttamente la terza linea schierata in touche e che non ha problemi a proiettarsi in meta poi trasformata per il primo sorpasso (7-5).

Pronta la reazione del quindici piacentino che sul calcio di rinvio conquista palla e calcio di punizione; Negrello calcia per la conquista di terreno e dalla conseguente rimessa laterale, vinta a due mani da Alessandro Casali, gli avanti sorprendono in spinta la difesa varesina e per Torcoletti è facile depositare l’ovale in meta (7-10). Il Varese non ci sta e grazie anche un preciso gioco al piede mette in difficoltà la difesa piacentina.

Al 27’ il contro sorpasso di Varese: touche vinta, rapida trasmissione ai trequarti che grazie ad una magia, forse anche un po’ fortunata, creano un buco nelle maglie difensive piacentine e meta vicino ai pali. Facile la trasformazione (14-10).

Solo nei minuti finali del primo tempo, i piacentini cambiano modo di giocare con grande possesso di palla da parte degli avanti piacentini, oggi decisamente superiori agli avversari sia in mischia ordinata che sui punti di incontro, che vengono fermati dal Varese solo attraverso falli difensivi. Il Piacenza rinuncia a calciare in mezzo ai pali le diverse punizioni a favore e le trasforma in altrettante mischie chiuse che consentono al pack biancorosso di avvicinarsi alla linea di meta con continue e inarrestabili percussioni. È così che Ben Khaled arriva alla marcatura e dopo la trasformazione di Bertorello l’arbitro manda le squadre al riposo sul 14-17.

Nella ripresa Piacenza prende il largo: al 43’ dalla piazzola con Bertorello (14-20); al 46’ da una touche vinta a due mani da Bilal (ottima anche oggi la sua prestazione) poi con maul avanzante e Bacciocchi, subentrato a Negrello, che raccoglie l’ovale, supera in velocità la difesa e si allunga per schiacciare in meta per il punto di bonus offensivo (14-25); e poi ancora con Misseroni al 58’ che raccoglie un offload di Zampedri a pochi metri dalla linea di meta (14-30). Al 63’ il Varese interrompe la striscia positiva di segnature con una meta voluta e cercata con caparbietà e orgoglio: i padroni di casa rinunciano a piazzare due calci di punizione da posizione favorevole, giocando il pallone alla mano e con una serie di percussioni avanzanti sfondano la linea difensiva piacentina (19-30). C’è però ancora spazio per un’ultima segnatura; touche rubata, rapido avanzamento della maul e Ben Khaled schiaccia per la sesta segnatura di questo ritrovato Piacenza Rugby e seconda personale. Beghi trasforma da difficile posizione (19-37).