Inaugurato il nuovo campo Saib del Piace: grande festa con i baby-calciatori

Autorità cittadine e grande rappresentanza del Piacenza Calcio per l’inaugurazione, nei giorni scorsi, del nuovo campo Saib, nell’area dello stadio Garilli.

Nell’evento presentato da Riccardo Mazza, oltre al presidente del Piacenza Marco Polenghi, sono intervenuti anche il sindaco Katia Tarasconi per il taglio del nastro, Giuseppe Conti di Saib e Gloria Bassanetti di BoseX, sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del nuovo terreno di gioco in erba sintetica da 9 giocatori. Presente anche l’assessore allo Sport Mario Dadati.

Polenghi ha ricordato che “questo è un giorno importante, perché dopo più di 20 anni si inaugura un nuovo impianto nell’area del Garilli”.

A cornice dell’evento, si è prima svolto un quadrangolare fra le squadre di pulcini di Piacenza, Sant’Angelo, Rivazzanese e Casteggio e poi un’amichevole con clima “da derby” fra i cremonesi del Pepo Team e i piacentini dello Special Dream Team.

Oltre alle giovanili biancorosse, da ora in poi saranno infatti anche i ragazzi del presidente Rossi a utilizzare il nuovo campo.

