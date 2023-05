La Gas Sales saluta Botti: “Un posto importante nella storia sportiva di Piacenza”

La notizia era già praticamente certa, ora è arrivata anche l’ufficialità da parte della società: “La Gas Sales Bluenergy comunica che Massimo Botti, in scadenza di contratto, non sarà confermato nella prossima stagione quale tecnico della squadra biancorossa”. Questo è quanto recita un comunicato diffuso nel primo pomeriggio dal club di Elisabetta Curti.

“La società desidera ringraziare Botti per la serietà e la professionalità dimostrati in queste cinque stagioni, culminate con la vittoria della Coppa Italia e l’accesso alla Champions League, che assegnano a Massimo un posto importante nella storia sportiva di Piacenza e le indimenticabili emozioni vissute resteranno indelebili nelle nostre memorie. La Gas Sales augura a Massimo le migliori fortune umane e professionali per il suo futuro”.

Il posto di Botti verrà preso da Andrea Anastasi, il cui approdo in biancorosso è ancora da ufficializzare ma anche in questo caso sembra essere già sicuro.