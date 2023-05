Gas Sales, la prossima potrebbe essere la settimana di Andrea Anastasi

Maggio è da sempre il mese dei matrimoni. Quello tra la Gas Sales Bluenergy e Andrea Anastasi dovrebbe consumarsi agli inizi della prossima settimana, quando l’attuale tecnico di Perugia – promesso sposo della panchina biancorossa dopo l’addio di Massimo Botti – avrà definitivamente concluso la stagione alla guida della Sir. I Block Devils, sabato sera al PalaBarton, sfideranno Monza in gara unica nella finale dei playoff per il 5° posto, per conquistare un posto nella prossima Challenge Cup. Dopodiché l’avventura umbra del tecnico mantovano, durata solo una stagione, potrà ritenersi conclusa. Per lui, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, si aprirà un nuovo capitolo proprio qui a Piacenza.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’