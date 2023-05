Da questa sera è ufficiale: con un comunicato il Piacenza calcio ha confermato quanto si sapeva ormai da 24 ore, vale a dire l’addio al direttore sportivo Luca Matteassi e all’allenatore Matteo Abbate.

“Il Piacenza Calcio – si legge – informa che il contratto del direttore sportivo Luca Matteassi, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato. La società desidera ringraziare Luca per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi. Il club biancorosso comunica, inoltre, la fine del rapporto di lavoro con l’allenatore Matteo Abbate, al quale va il ringraziamento della società per il lavoro svolto e per l’attaccamento alla maglia dimostrato”.

Matteassi, in passato giocatore e ds biancorosso, era stato richiamato in autunno per cercare di raddrizzare una stagione iniziata malissimo, mentre Abbate era subentrato a Scazzola a febbraio e aveva sfiorato la qualificazione ai play out, con la stagione che si è conclusa l’amarissima retrocessione in Serie D.

Per il ruolo di direttore sportivo la società pare ormai orientata a scegliere Alessio Sestu, mentre c’è maggiore incertezza sul ruolo di allenatore.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà