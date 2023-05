“Insieme per Cavo”, oggi tutti in campo al centro sportivo del San Giuseppe Calcio

Come un anno fa, più di un anno fa. Tutto pronto, oggi pomeriggio dalle 15 fino a serata inoltrata, per la seconda edizione di “Insieme per Cavo”, la giornata in onore di Andrea Cavanna, volto noto del calcio dei dilettanti piacentini, scomparso in un tragico incidente stradale a Podenzano nel febbraio 2022.

Saranno i suoi storici compagni di squadra del San Giuseppe, all’interno del centro sportivo cittadino a lui intitolato in via Gianelli, a ricordarlo insieme a tutti coloro che vorranno unirsi.

La prima tappa dell’evento passerà dal campo di calcio, una delle passioni più grandi della vita di Cavanna, con una serie di amichevoli fra le squadre della carriera e del cuore di Andrea: San Giuseppe, Podenzano, Libertas, Real Suzzano e gli Amici di Cavo, ovvero coloro non legati ufficialmente ad alcuna società, ma che non sono voluti mancare nemmeno in questa importante occasione.

“Ci saremo tutti – spiega il capitano del San Giuseppe e grande amico di Cavanna, Luca Donati – per una lunga serata da condividere insieme, con l’obiettivo di continuare a ricordare Andrea, che resta sempre presente dentro ai nostri cuori”.

L’evento – confermato anche in caso di pioggia o maltempo – proseguirà sulla falsariga di quello dello scorso anno, quando fra le cinquecento e le seicento persone avevano passato insieme pomeriggio e serata accompagnati dagli stand gastronomici posti a pochi passi dal campo, fino allo spettacolo pirotecnico pronto a chiudere la giornata anche in questa occasione.

La prima edizione fu organizzata il 21 maggio 2022, data ancora più speciale perché avrebbe coinciso con il 31esimo compleanno di “Cochino”. In quell’occasione, grande emozione al momento dell’intitolazione del campo, alla presenza del sindaco, dei genitori e dei fratelli di Andrea, Paola e Stefano.