Piace, grande festa per i 30 anni dalla promozione in A: in gol Moretti e Piovani

Quante emozioni al centro della Polisportiva Lyons Quarto. Il 13 giugno non sarà mai una data qualsiasi per Piacenza: esattamente 30 anni fa, i biancorossi di Gigi Cagni conquistavano per la prima volta la promozione in Serie A grazie alla vittoria sul campo del Cosenza. Un anniversario speciale che gli ex giocatori hanno festeggiato insieme sul campo di Quarto. Prima con una partitella fra il Piacenza dei sogni e gli amatori del San Lazzaro, vinta 2-0 da Lucci e compagni con la super rete di pallonetto di Moretti e il gol finale di Piovani, poi con una serata all’insegna dell’amarcord. Spezzoni della radiocronaca di quel giorno del 1993 e ricordi dei protagonisti, davanti ad una folta schiera di tifosi che ha accompagnato il Piace in questo viaggio lunghissimo e unico.

