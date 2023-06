Calcio serie C: definite le date della nuova stagione. Si parte domenica 27 agosto

La Lega di Serie C ha definito il calendario della nuova stagione che scatterà domenica 27 agosto. Il campionato terminerà il 5 maggio, dalla settimana successiva scatteranno play off e play out.

Inizio: Domenica 27 agosto 2023

Sosta: Domenica 31 dicembre 2023

Turni Infrasettimanali: tre turni da determinare

Turno Festività Natalizie: Sabato 23 dicembre 2023

Termine: Domenica 28 aprile 2024

PLAY OFF

Inizio: Domenica 5 maggio 2024

PLAY OUT

Gara di Andata: Sabato 11 maggio 2024

Gara di Ritorno: Sabato 18 maggio 2023

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: Domenica 20 agosto 2023