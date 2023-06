Piace, il grande ritorno di Totò De Vitis: “Commosso dall’affetto dei tifosi”

Il Piacenza calcio ha presentato ufficialmente Antonio Totò De Vitis, che torna in biancorosso come responsabile tecnico del settore giovanile.

Il presidente Marco Polenghi ha sottolineato la ferma volontà dello storico bomber degli anni gloriosi della prima Serie A di sposare la causa del Piace: “Prosegue la rimodellazione della nostra struttura e questo rappresenta un tassello importante. Ringraziamo Antonio perché non ha avuto dubbi nello scegliere il nostro progetto, ci darà competenze, energia e esperienza, in affiancamento al responsabile Francesco Guareschi. L’obiettivo è continuare con la crescita del settore giovanile”.

Un aspetto ripreso dal socio Gabriele Fermi, in accordo con il fratello Lorenzo: “Dobbiamo sicuramente migliorare a livello di strutture, ma questo è più complesso. Per aumentare l’esperienza “di campo” abbiamo immediatamente pensato a De Vitis, sono bastati pochi incontri per capire che siamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

Poi parola al mitico Totò: “Mi sono quasi commosso vedendo l’affettuosa reazione dei tifosi quando è cominciato a circolare il mio nome. Ci siamo visti due volte, è stato sufficiente per farmi scattate la molla per accettare e iniziate questo progetto. Entro in punta di piedi, darò i miei consigli per migliorare per arrivare agli obiettivi che ci siamo posti: lavorare tutto assieme per portare ancora più in alto il nostro settore giovanile, di pari passo con gli obiettivi che si sta prefiggendo questa società, fatta di persone serie e giustamente ambiziose”.

De Vitis è reduce dall’esperienza decennale nel settore giovanile nel Sassuolo.

Polenghi ha voluto aggiungere: “Per noi, a livello di settore giovanile, essere in Serie C o in Serie D cambierà poco: ci muovere con la massima serietà, come se fossimo professionisti. Affiancando la competenza calcistica ai valori umani”.