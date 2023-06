Tentato illecito con la Pergolettese: la Triestina se la cava 7.500 euro di multa

Cala il sipario, nel modo più beffardo e inconsistente possibile, su una vicenda che continua a portare con sé pesanti sospetti e dubbi, dalla quale ancora una volta la giustizia sportiva esce attraverso una scorciatoia discutibile.

Parliamo di Pergolettese-Triestina, ultima di campionato dell’ultima stagione, Serie C Girone A. La Procura della Figc ha infatti accettato l’accordo di patteggiamento presentato dai legali della Triestina sul caso Pergolettese. Come si ricorderà, gli uomini della Figc avevano messo sotto indagine la partita disputata l’ultima giornata di campionato a Crema e terminata con la vittoria alabardata per una serie di contatti sospetti fra un dirigente della Triestina, un giocatore del Piacenza e altri giocatori lombardi. Evitata l’attesa dei tempi del procedimento giudiziario con sanzione di 7.500 euro. Nessun punto di penalizzazione quindi nel prossimo campionato”. Triestina salva, dunque, Piacenza retrocesso.