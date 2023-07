Il Fiorenzuola si rinforza con l’esperienza di Di Quinzio e la freschezza di Omoregbe

Doppio colpo in entrata per il Fiorenzuola, che in vista della prossima stagione rinforza la rosa con due arrivi di spessore. Il primo, il centrocampista Davide Di Quinzio, è un giocatore esperto, che vanta 400 presenze tra i professionisti con 30 reti all’attivo. Arriva a titolo temporaneo dal Pisa, con un accordo fino al 30 giugno 2024. Il secondo arrivo è quello di Robert Bob Omoregbe, attaccante esterno classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Milan. Anche per lui contratto fino al 30 giugno 2024. Entrambi sono già a disposizione di mister Andrea Bonatti.

