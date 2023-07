Piace, via agli abbonamenti. Presentata domanda per la Serie D e per il ripescaggio

E’ una giornata importante per il Piacenza Calcio, la società di via Gorra ha presentato la domanda di iscrizione ufficiale per partecipare al prossimo campionato di Serie D. Presentata anche la domanda di ripescaggio in Serie C, c’è ancora un lumicino di speranza per poter rimanere tra i professionisti. “Un atto dovuto per i nostri tifosi – ha spiegato il direttore generale Francesco Fiorani – sappiamo che le possibilità sono quasi nulle, ma lo abbiamo voluto fare lo stesso per loro”. Partirà il prossimo 21 luglio la campagna abbonamenti biancorossa, per chi sottoscriverà la tessera ci sarà in omaggio il portachiavi griffato Piacenza Calcio.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà