Calcio nel caos, il Piace torna nel “limbo”. Marco Gatti: “Siamo senza parole”

“Siamo rimasti senza parole, c’è poco da aggiungere e non resta che attendere lo sviluppo degli eventi. Non cambiano le strategie del Piacenza che opererà sul mercato in maniera tale da allestire una squadra che punta a vincere in serie D ma che potrebbe disimpegnarsi anche al piano superiore con qualche opportuno ritocco”.

Sono le parole di Marco Gatti, socio forte del Piacenza a fronte del caos legato alle sentenze di ieri del Collegio di Garanzia del Coni che ha riportato il calcio italiano di serie B, e di riflesso di serie C, nell’incertezza più totale. Torna a tremare il Lecco, neopromosso in cadetteria: accolto il ricorso del Perugia a fronte del ritardo di un giorno nella presentazione dei documenti per l’iscrizione al campionato da parte del Lecco stesso che ha dovuto attendere l’ok da Padova per l’utilizzo dell’Euganeo a fronte dell’inadeguatezza del Rigamonti-Ceppi per la serie B.

Un verdetto che ha aperto alle speranze di risalita degli stessi umbri, ma soprattutto del Brescia, ma anche di Benevento e Spal. Il tutto a fronte di una volontà più volte ribadita da parte degli organi federali di non contemplare in alcun caso diversi format dei tornei (20 squadre in B, 60 in C). Si tratta ora di attendere ogni grado di giudizio e ora la palla passa alla giustizia ordinaria con il Tar che torna, come ogni estate protagonista, fino ad arrivare al Consiglio di Stato.

Il Piacenza dovrà attendere comunque la fine di agosto per uscire dal “limbo” in cui è ritornato in attesa di conoscere quante saranno le società ripescate; i tifosi come sempre assistono esterrefatti all’ennesima estate surreale e che spingerà l’inizio dei campionati a settembre inoltrato.