Gas Sales, Manuel Zlatanov con la Nazionale Azzurra Under 17 agli Europei

Manuel Zlatanov, giovane schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato selezionato nel gruppo dei 14 azzurrini che con l’Italia Under 17 giocherà i campionati europei di categoria in programma a Podgorica in Montenegro dal 19 al 30 luglio.

La Nazionale under 17 ha conquistato la qualificazione alla rassegna continentale lo scorso gennaio a Darfo Boario Terme e in preparazione al Campionato Europeo gli azzurrini hanno sostenuto a Pordenone, nel corso dell’ultimo collegiale, una serie di test match con i pari età della Polonia. I tre allenamenti congiunti in programma sono stati tutti vinti dagli azzurrini.

La squadra, guidata dal tecnico Monica Cresta, è stata inserita nella Pool II e sfiderà Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda e Spagna. Nella Pool I ci sono i padroni di casa del Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia e Grecia.

L’Italia farà il proprio esordio ai Campionati Europei under 17 maschile mercoledì 19 luglio alle ore 20 quando scenderà in campo all’Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar per affrontare l’Olanda.

I 14 azzurrini: Simone Porro e Bryan Argilagos (Volley Treviso); Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Lube Civitanova); Davide Boschini (Trentino Volley); Manuel Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza); Raffaele Colaci (Materdomini Volley); Alessandro Benacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Lorenzo Ciampi (Vero Volley); Nicolò Garello (Diavoli Rosa); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova).

LA FORMULA – Le 16 squadre che prendono parte alla competizione sono suddivise in due gironi: giocheranno sette partite nella propria pool secondo la formula del girone all’italiana, con le prime due di ogni gruppo che si qualificheranno alle semifinali incrociate e alle successive partite per le medaglie.