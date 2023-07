“Forza Piace” dei Fuochi Fatui è il nuovo inno: “Scritto per i super tifosi”

Fra le tante incognite del futuro prossimo del Piacenza Calcio, ecco una piccola certezza sul fronte del nuovo inno. Saranno anche le note di “Forza Piace”, brano dell’autore Andrea Crosali e cantato da Vincenzo Guerra La Spina, ad accompagnare i biancorossi sul campo del Garilli dalla prossima stagione, oltre all’intoccabile “T’al digh in piasintëin”.

Nelle scorse settimane, la società di via Gorra ha infatti indetto un concorso ufficiale via web per trovare una canzone da affiancare allo storico canto popolare. Crosali e Guerra, componenti del gruppo dei Fuochi Fatui insieme al batterista Alberto Marvisi, hanno avuto la meglio di pochi voti su “Ci Piace il Piace” di Carlo Politi e Giovanni Pecoli, “Dalle Valli alla Città” di Manuel Bongiorni e su “Per Sempre Piacenza” di Alessandro Zanolini.

Una gran bella soddisfazione per la coppia di tifosi biancorossi, come spiega il polistrumentista Crosali: “Composi questa canzone molto prima del concorso per l’inno, senza particolari pretese ma con la speranza che potesse diventare qualcosa di bello. Soprattutto per i super tifosi, dato che ho provato ad immedesimarmi nel loro punto di vista, quello di persone che non abbandonano la squadra in nessuna occasione. Non pensavamo di vincere, anche perché tutte le altre proposte erano assolutamente valide, ma ne siamo felici e molto orgogliosi”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTA’