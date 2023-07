Ripescaggi: “Atalanta U23, Piace e Casertana in Serie C”. A fine agosto il verdetto

Novità importanti per il Piacenza Calcio arrivano dall’esito del Consiglio Federale Figc che si è svolto questa mattina a Roma: in attesa che il Tar si esprima sui ricorsi di Foggia, Lecco, Reggina e Siena il prossimo 2 agosto e che il Consiglio di Stato chiuda ogni discorso il 29 agosto, è arrivata l’ufficialità di quanto già anticipato.

Nella graduatoria di ripescaggi e riammissioni per la Lega Pro, dopo l’ammissione del Mantova al posto del Pordenone, il Piacenza si piazza dietro ad Atalanta U23 (che attende l’uscita di scena del Siena) e la Casertana vincitrice dei playoff di D (che scavalca dunque il Fano e spera nel Brescia ammesso in Serie B). I biancorossi resterebbero in Serie C solo nel caso il Perugia fosse ammesso al piano superiore e il Lecco di conseguenza escluso o al massimo partecipante in una Serie B a 21 squadre. Scenari che sembrano plausibili dopo il Collegio di Garanzia del Coni ma, come ormai imparato, nel caso si potrà cantare vittoria solo alla fine.