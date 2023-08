Ora è ufficiale, Corradi al Piace: “Voglio chiudere la carriera in biancorosso”

E’ arrivata anche l’ufficialità: Mattia Corradi, nella prossima stagione, vestirà la maglia biancorossa. Colpaccio per la mediana operato dal ds Alessio Sestu che dunque ritrova l’ex compagno con il quale, nel 2019, sfiorò la serie B con mister Arnaldo Franzini in panchina. Classe 1990, il giocatore si è già allenato agli ordini di Maccarone e sarà uno dei punti di forza della squadra che, come noto, attende di conoscere il proprio destino: serie D o ripescaggio in C?

“Ho accettato quando ancora la serie D sembrava realtà – ha spiegato il centrocampista -: torno al Piace con l’obiettivo di chiudere qui la mia carriera da professionista”.

A proposito di categoria, si conoscerà probabilmente domani l’esito dell’udienza nel corso della quale il Tar ha discusso circa i ricorsi di Lecco e Reggina, escluse dalla serie B. Una sentenza che interessa da vicino i biancorossi che potrebbero così evitare il massimo campionato dilettantistico e colmare i possibili vuoti d’organico nel prossimo torneo di C.