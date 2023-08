Slitta l’avvio del campionato di Serie D: prima giornata il 10 settembre

L’inizio della stagione di Serie D slitta di una settimana. Lo rende noto la Lega Nazionale Dilettanti, con i ritardi dovuti a ricorsi e ripescaggi relativi alla Serie C che finiscono immancabilmente per condizionare la quarta serie. I preliminari di Coppa Italia di Sere D sono in programma il 27 agosto, mentre il primo turno è previsto domenica 3 settembre: come conseguenza, il campionato partirà ufficialmente domenica 10 settembre.

