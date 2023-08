Piace, oggi a Lodi nuovo test contro il Fanfulla. Intanto è caccia a un portiere

A 15 giorni dall’ipotetico esordio ufficiale (il turno preliminare di coppa Italia di serie D è previsto il 27 agosto ma ancora non è noto il nome dell’avversario dei biancorossi), il Piacenza sarà oggi impegnato a Lodi per il secondo test stagionale. Dopo il ko rimediato con una formazione di Eccellenza (il Nibbiano& Valtidone), oggi alla Dossenina (ore 18) è tempo di una pari grado come il Fanfulla. La squadra di Omar Albertini milita nel primo campionato dilettantistico da ormai cinque stagioni ed è, come la squadra di Massimo Maccarone, nel pieno della preparazione. Ci sarà Davide Libertazzi a difendere i pali bianconeri, ex del Piace che nell’ultimo torneo ha militato nella formazione aostana del PontDonnaz.

Nel frattempo è ancora al lavoro il direttore sportivo Alessio Sestu: ad oggi, quello del portiere è il ruolo dove ancora si tratta di investire e quasi certamente lo si farà attraverso un giocatore “under” per il quale si sta scandagliando il mercato dei “Primavera”.