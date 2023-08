Doppio test per il Piace, oggi sfida contro l’ex Abbate a Crema. Rientra D’Agostino

Prosegue la preparazione estiva del Piacenza calcio che oggi, dalle 17.30, sfiderà la Pergolettese allenata dall’ex Matteo Abbate al centro sportivo Bertolotti di Crema.

Rientra D’Agostino (out contro il Fanfulla per un affaticamento muscolare) ed esce Zini, fermo per almeno due settimane dopo la distorsione alla caviglia nell’ultima amichevole. In casa Piace, indisponibili anche i “soliti” Castro e Kernezo, mentre si aggiungono alla lista il centrocampista Bachini e l’esterno difensivo Iob, usciti acciaccati dagli ultimi allenamenti congiunti.

Per il resto, tutti a disposizione di mister Maccarone per quello che sarà il doppio impegno di questo weekend infuocato. Infatti dopo il test contro la Pergolettese, domani si fa il bis con la prova interna a San Rocco alle ore 16, contro l’Under 19 del nuovo tecnico Rossini.