In attesa di Miller, parte la nuova stagione dell’Assigeco. Tanti tifosi al primo raduno

L’Assigeco inizia a sudare al Campus con i primi allenamenti. “Bello vedere tanti tifosi a supporto della squadra” le parole del direttore sportivo Alessandro Pagani. Sotto il cocente sole del Campus di Codogno i sorrisi, le classiche foto di rito e la prima sgambata in palestra hanno inaugurato ufficialmente la stagione dell’Assigeco Piacenza. La squadra di coach Stefano Salieri, assistito dallo staff tecnico presente al completo, ha potuto testare e iniziare a impostare il lavoro della nuova stagione con quasi tutto il team italiano al completo in attesa dell’arrivo in Italia della coppia americana Skeens-Miller, insieme ad alcuni ragazzi aggregati dal settore giovanile. Sarà subito una settimana intensa e impegnativa per l’Assigeco, attesa sabato dal primo “scrimmage” stagionale proprio al Campus di Codogno contro il Monferrato Basket.

“Abbiamo iniziato oggi i primi lavori sul campo qui al PalaCampus di Codogno. La temperatura ovviamente non aiuta ma è stato molto bello vedere tanti tifosi venuti a conoscere i ragazzi e fare le prime foto insieme. Ci aspetta davanti la prima settimana di lavoro, dove metteremo subito tanta benzina nelle gambe dato che sono previste tre sedute di atletica mattutine guidate dai nostri preparatori atletici Mattia Raimondi e Nicola Perotti, e diverse sedute con la palla nel pomeriggio per iniziare a prendere confidenza con i nuovi schemi in vista della prima amichevole di sabato contro Casale Monferrato” ha spiegato Pagani.

Nell’organico biancorossoblu mancherà ancora per qualche giorno capitan Gherardo Sabatini, rimasto a casa precauzionalmente a causa di una forma virale come spiegato dal medico sociale del club Gianluca Concardi: “Non è presente il capitano Sabatini. Da qualche giorno presenta sintomi di una forma virale che stiamo indagando con esami ematici e strumentali. Appena conclusi gli accertamenti tornerà a disposizione del coach Salieri”.

FOTO GALLERY DI ANGELA PETRARELLI: