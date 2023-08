Il Piacenza ha trovato il portiere, dal Perugia arriva il giovane Luca Moro

Il Piace ha trovato il guardiano per la propria porta. In mattinata è arrivata l’ufficialità dell’accordo raggiunto con il Perugia per l’approdo in biancorosso di Luca Moro. Diciannove anni compiuti a luglio, Moro ha le caratteristiche adatte e il profilo giusto per ricoprire questo ruolo. Innanzitutto, essendo un classe 2004, è un altro “Under” che va ad affiancarsi ad una batteria che fra porta e difesa inizia a diventare sempre più sostanziosa e che potrebbe essere ancora ritoccata, da qui a fine mercato. Oltre a questo, a differenza del prodotto della Primavera Maianti, titolare nelle amichevoli contro Nibbiano, Fanfulla e Pergolettese, l’ex Perugia ha già maturato esperienza in un campionato di Serie D con una prima squadra.

Dopo il percorso nel settore giovanile umbro, dove è stato anche titolare in Primavera 2 nel 2021/22, Moro ha infatti giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito alla Paganese.