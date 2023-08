Il presidente Polenghi non si nasconde: “Il Piace è pronto, dobbiamo vincere la Serie D”

“Ho chiesto ai ragazzi di vincere e di essere a tutti gli effetti Piacenza calcio, una squadra capace di trasmettere in campo e fuori i valori di una città intera”. Tra i tifosi che hanno seguito l’ultima amichevole vinta dai biancorossi contro il Ligorna c’era anche il presidente Marco Polenghi che ha ammesso quanto sia stato difficile creare un nuovo gruppo in un’estate segnata da pronunciamenti e sentenze sul futuro sportivo del Piace. “Un periodo complesso – le sue parole – nel corso del quale si sono susseguite in modo abbastanza originale determinate situazioni stravolte prima e confermate poi”.

Mentre mister Maccarone si concentra sul campo, la società aspetta il pronunciamento del consiglio di stato che martedì 29 agosto metterà la parola fine su quello che sarà il campionato da affrontare. Escludendo colpi di scena dell’ultimo minuto sarà Serie D e i biancorossi sono pronti. Ne è sicuro il presidente Polenghi: “Siamo un gruppo di 25 giocatori nuovi, le partite di agosto servono per oliare i movimenti e trovare gli equilibri tattici. Siamo fiduciosi per questo nuovo campionato. Restiamo ancora in attesa per il 29. Lì andremo campire il nostro futuro in maniera definitiva. Siamo una rosa ben strutturata per affrontare il campionato di serie D, che dovrà essere vincente”.