Ancora attesa per il Piace, slitta a domani la sentenza sui ripescaggi in serie C

Come da previsioni della vigilia, slitta a domani (mercoledì 30 agosto) la sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi di Reggina, Perugia e Foggia. I calabresi lamentano l’esclusione dalla Serie B, mentre le altre due società sperano rispettivamente nella riammissione e nel ripescaggio nella stessa categoria.

Probabilmente nel primo pomeriggio di mercoledì, arriverà la chiusura del lunghissimo capitolo legato alla definizione degli organici di Serie B e C. Il Piacenza aspetta alla finestra (sperando nel ripescaggio in Lega Pro) e guarda con particolare attenzione alla situazione del Perugia, specie in caso di nuova bocciatura del Lecco.

Scenari complicati dal grado precedente di giudizio del Tar del Lazio, che a inizio agosto aveva già ribaltato la situazione a favore dei lombardi, ma che non vanno ancora esclusi del tutto.