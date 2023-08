Piace, è il giorno del verdetto: oggi il Consiglio di Stato definirà i ripescaggi

Sembrava una data lontanissima nel tempo. Invece eccoci qui: anche per il Piacenza ancora in attesa, è arrivato il 29 agosto. Il giorno dell’ultimo capitolo dell’infinita estate di ricorsi per definire gli organici dei prossimi campionati di Serie B, Lega Pro e Serie D. Nell’infinito intreccio dei tribunali italiani, oggi sarà la volta del Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sul ricorso della Reggina esclusa dalla Serie B e sul Lecco invece ammesso nel medesimo campionato. In attesa di un verdetto che potrebbe arrivare anche nella giornata di domani, lo scenario più probabile sembra essere quello delineato all’inizio del mese dal Tar: Lecco confermato in Serie B, Reggina esclusa e costretta a ripartire dai dilettanti e quindi Brescia riammesso in cadetteria, con conseguente posto in Serie C che sarà preso dalla prima in lista, ovvero quella Casertana vincitrice dei playoff di Serie D. E il Piace? La speranza è legata ad un nuovo capovolgimento delle decisioni arrivate nel precedente grado di giudizio: i biancorossi potrebbero essere ripescati in Serie C solo in caso di una nuova esclusione del Lecco, con conseguente “buco” lasciato dal Perugia in Lega Pro.

