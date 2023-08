Piace in Serie D, Polenghi: “Rammarico, ma ora mente sgombra. Vogliamo vincere”

“Accogliamo questa decisione con rammarico, anche se va detto che tale sentenza ci libera la testa: siamo pronti ad affrontare il campionato di Serie D con impegno, determinazione e un approccio vincente. Il nostro obiettivo è quello di risalire subito tra i professionisti, senza se e senza ma”.

Con queste parole il presidente del Piacenza Calcio, Marco Polenghi, ha commentato il verdetto emesso stamattina dal Consiglio di Stato che, respingendo il reclamo del Perugia (squadra che puntava alla riammissione in Serie B), ha di fatto chiuso definitivamente le porte ad un ripescaggio in Serie C della società biancorossa. Il Piace è quindi costretto a ripartire dalla Serie D.

“Lo staff tecnico e la rosa allestiti sono di livello – ha quindi proseguito Polenghi -. Il gruppo è stato costruito per vincere la Serie D, noi crediamo in questo percorso e credo sia un nostro dovere nei confronti della città e dei tifosi”.