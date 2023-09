Il Piacenza di mister Massimo Maccarone inizia il campionato di Serie D con una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Ciserano Bergamo. Finisce 3-2, decisivo con una doppietta Ndoye (poi uscito per infortunio), con Bachini che aveva portato i biancorossi sul provvisorio 2-1.

Il debutto dei biancorossi nel Girone B del campionato di Serie D è stato tutt’altro che agevole: sotto alla prima azione, sono stati bravi a ribaltare la gara e poi ad allungare a inizio secondo tempo. Ma le energie sono presto finite e l’assalto dei padroni di casa è stato costante.

In generale, confermate le impressioni del pre-campionato: Piacenza con un potenziale offensivo da categoria superiore, ma ancora fragile ed inesperto in difesa, dove si concentrano tutti gli “under”. Altra nota negativa: gli infortuni a Corradi, Bachini e Ndoye.

Da sottolineare la presenza di 300 tifosi piacentini, che hanno sostenuto la squadra, aiutandola nei momenti di difficoltà.

Domenica prossima alle 15.00 debutto stagionale al Garilli con il Villa Valle, prima (mercoledì) trasferta sul campo del Progresso (Bologna) per primo turno di Coppa Italia.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Al primo attacco, locali in vantaggio con Bertoli, che di testa insacca un perfetto cross di Mosconi. Virtus Ciserano-Piacenza 1-0.

Al 3′ minuto pareggia Ndoye, abile ad avventarsi per prima su un pallone vagante in area. Virtus Ciserano-Piacenza 1-1.

Il Piace prova a prendere subito le redini del gioco, ma i padroni di casa si dimostrano molto pimpanti, soprattutto con gli esterni d’attacco che mettono in costante difficoltà i terzini biancorossi.

Al 12′ Piacenza in vantaggio: D’Agostino vede il taglio di Bachini in profondità, il centrocampista non sbaglia a tu per tu con il portiere. Virtus Ciserano-Piacenza 1-2.

Fino alla mezz’ora non si registrano altre emozioni, con il Piace che contiene bene la pur volenterosa squadra locale. Il migliore tra i biancorossi è Ndoye, protagonista di un paio di prepotenti spunti sulla fascia destra.

Al 40′ Corradi è costretto a uscire per un infortunio, al suo posto entra Zini. Maccarone ridisegna la squadra con il 4-2-3-1: Zini va alto a destra, Ndoye si sposta a sinistra e D’Agostino scala dietro Recino. Lo stesso D’Agostino nel finale è ammonito per proteste.

Il primo tempo finisce dopo 4 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia senza cambi.

Al 4′ bel tiro a giro di Ndoye, che dalla sinistra cerca l’angolino lontano: palla fuori di poco.

Al 5′ i padroni di casa rispondono con un tiro di Careccia che finisce di poco a lato.

Al 7′ il Piace cala il tris: bella azione sulla fascia sinistra, traversone dal fondo di Santella, sulla palla si avventa Ndoye e insacca. Virtus Ciserano-Piacenza 1-3.

Neppure il tempo di esultare, che i locali accorciano: uscita incerta di Moro, Viscardi rimette in mezzo per l’accorrente Tosi che mette dentro. Virtus Ciserano-Piacenza 2-3.

Al 12′ Santonocito mette a lato di un soffio il traversone di Tosi.

Al 14′ nuovo infortunio in casa Piace: Bachini esce, al suo posto in mediana Berton.

Al 19′ tiro al volo dal limite dell’area di Nessi, palla sopra la traversa. Tra i locali fuori Santonocito, Daniele Viscardi e Tosi, dentro Austoni, Belloli e Agello.

Al 25′ terzo infortunio di giornata per il Piace: Ndoye esce in barella per un problema muscolare, al suo posto Kernezo.

Al 28′ biancorossi vicinissimi al poker: Recino schiaccia di testa una punizione laterale, palla di poco sopra la traversa.

È la Virtus Ciserano a fare la gara, il Piacenza è stanco e poco preciso, ma viene sostenuto da un tifo indiavolato. Al 36′ ammonito Andreoli per un fallo tattico a centrocampo.

In vista del finale, altri cambi: out Recino, dentro Hrom nel Piace, fuori Colacoci per Cosenza nella Virtus.

Al 38′ Silva compie un salvataggio prodigioso in area piccola su cross dalla destra; sul calcio d’angolo, uscita a vuoto di Moro, ma il colpo di testa di Nessi finisce a lato.

Nel recupero, Moro è bravo a distendersi e bloccare una bella girata di Belloli. Nell’azione successiva Del Dotto libera l’area dopo una sponda aerea molto pericolosa. Nell’assedio finale dei padroni di casa, due mischie furibonde, con la palla respinta prima da Silva, poi con i pugni da Moro.

Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine, con il boato dei tifosi biancorossi.

IL TABELLINO

VIRTUS CISERANO BERGAMO: Cavalieri, Mosconi, Tosi (Belloli), Careccia, Perico, Nessi, Viscardi D. (Agello), Manzi, Bertoli M., Santonocito (Austoni), Colacoci (Cosenza). A disposizione: Pellicioli, Viscardi A., Bertoli F., Mirarchi, Palazzi. All.: Del Prato.

PIACENZA (4-3-3): Moro; Canale, Silva, Del Dotto, Santella; Bachini (Berton), Corradi (Zini), Andreoli; Ndoye (Kernezo), Recino (Hrom), D’Agostino. A disposizione: Maianti, Tortelli, Russo, Cabella, Baudouin. All.: Maccarone.

ARBITRO: Muccignato di Pordenone

RETI: 2′ pt Bertoli (VC); 3′ pt Ndoye (P); 12′ pt Bachini (P); 7′ st Ndoye (P); 9′ st Tosi (VC)