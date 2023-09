Silva: “Piace di qualità, giovani bravi”. Baldrighi: “Fidatevi del Fiorenzuola”

Il Piacenza che inaugura con tre punti il suo cammino nel campionato di Serie D ha tenuto banco in apertura della nuova stagione di Zona Calcio, il programma di Telelibertà condotto ogni lunedì dal vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati, con ospiti gli immancabili giornalisti di Libertà Paolo Gentilotti e Marco Villaggi.

Ospite Jacopo Silva, capitano biancorosso: “Dobbiamo metterci in testa che tutte le partite di questo girone saranno così, gare toste e complicate come a Ciserano. Abbiamo dei giovani validi e non è giusto addossare le colpe dei gol subiti ieri solamente a loro, purtroppo negli ultimi minuti la squadra ha accusato un calo generale. Però abbiamo grande qualità davanti e negli over, l’impronta di questo Piacenza sarà molto offensiva e ci potrà essere il rovescio della medaglia della difesa che magari subirà un po’ troppo, dovremo essere bravi noi dietro a dare equilibrio”.

La nota dolente del lunedì calcistico è invece il Fiorenzuola, incappato a Sesto San Giovanni nella sua seconda sconfitta consecutiva nel girone A di Serie C. Se n’è parlato con un altro ospite d’eccezione, il vicepresidente rossonero Daniele Baldrighi: “Riteniamo di avere costruito una rosa di qualità, certamente pensavamo di avere qualche punto dopo due partite, però c’è comunque ottimismo. Servirà un po’ di tempo ai giocatori per assimilare le idee del nuovo allenatore e ritengo che ci sia tutto il tempo per recuperare. Mister Bonatti ha tante idee ed è un grande lavoratore, merita la fiducia di tutti e sono convinto che si toglierà tante soddisfazioni”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospiti in studio Salvatore Russo e Paolo Fermi, rispettivamente direttore sportivo e allenatore dello Sporting Fiorenzuola: con loro si è parlato della stagione della squadra e dell’ormai imminente inaugurazione dei nuovi campi in materiale sintetico realizzati nella zona della piscina.

