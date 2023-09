L’Assigeco dice addio alla Super coppa: : la Fortitudo passa al Campus 74-78

L’Assigeco ci prova fino alla fine, ma deve abbandonare la Super coppa: la Fortitudo passa al Campus 74-78.

Giunge quindi al termine il cammino in Super coppa dell’Ucc Assigeco Piacenza. La formazione di coach Stefano Salieri subisce in partenza le bombe di uno scatenato Pietro Aradori (5/5 da tre nel primo quarto) ma recupera progressivamente fino a mettere il naso avanti per la prima volta nel terzo quarto, per poi mancare di lucidità nel finale punto a punto dove a prevalere sono gli ospiti. È comunque un altro passo in avanti per i biancorossoblu, anche questa sera senza Skeens e Filoni, che possono sorridere delle ottime prove di Serpilli (12 punti + 11 rimbalzi), Gallo (11 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 7 falli subiti) e dell’ottima intensità difensiva portata da Bonacini, oltre a un’altra solida prova di Malcolm Miller (22 punti + 7 rimbalzi).

“Quella di oggi è una prestazione positiva nonostante la sconfitta – commenta a fine gara Salieri -. Contro una squadra fisica di questo livello come la Fortitudo la mancanza di due giocatori nella rotazione si è fatta sentire, però nonostante qualche up and down nell’intensità sono contento dell’atteggiamento. Importantissimo è stato l’apporto della panchina, con l’energia che hanno portato Serpilli, Bonacini e Gallo che ha dato risposte importanti. Siamo a buon punto della ricerca della nostra identità: questa sarà una settimana importante perché potremo finalmente inserire gradualmente Skeens”.