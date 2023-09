La posa definitiva deve essere ancora ultimata, ma si può già dire che il terreno da gioco dello stadio Garilli è diventato un “biliardo”.

Merito dell’intervento da quasi 300mila euro messo in campo a tempo di record dal Piacenza e dalla FeralpiSalò, la squadra di Serie B che ha eletto l’impianto cittadino come sede delle gare interne.

Saranno proprio i lombardi, sabato alle 14.00 contro il Modena, ad inaugurare il rinnovato campo. Domenica, invece, debutto interno del Piacenza contro il Villa Valle, per il Girone B della Serie D.

