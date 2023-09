Basket Serie B, Bakery in trasferta a Livorno per i quarti di Supercoppa

È tempo di tornare in campo per la Bakery Basket Piacenza, impegnata oggi (fischio d’inizio alle 20.30) per i quarti di finale di Supercoppa di Serie B Nazionale. I biancorossi sfideranno questa sera Livorno in trasferta. L’avversario è di quelli di prestigio, non solo per storia e tradizione ma anche per gli obiettivi che il club toscano si è prefissato da raggiungere, candidandosi come una delle principali pretendenti alla promozione. Oltretutto, l’atmosfera dell’impianto livornese si preannuncia molto calda, così da creare una cornice non indifferente per il match.

Piacenza, dal canto suo, non può che essere già soddisfatta per far parte delle prime otto della competizione. I ragazzi di coach Augusto Conti arrivano a giocarsi questa partita con il piglio di chi non ha nulla da perdere, quindi senza alcuna pressione. Ma allo stesso tempo i biancorossi scenderanno in campo con la vogliamo di vincere e dimostrare tutto il proprio valore. Proprio come accaduto nei due incontri precedenti contro Fiorenzuola e Crema, nei quali Mastroianni e compagni hanno fatto vedere di avere un cuore enorme e, con tre supplementari complessivi già alle spalle, di non darsi mai per vinti. Con queste aspettative, la tavola non può che essere imbandita per un match che si spera regalerà grande spettacolo. In campo e fuori.