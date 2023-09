Il dg Fiorani a Zona Calcio: “Altri soci? Significa che tanti vogliono bene al Piace”

“Sono pronto a offrire una cena alla squadra in caso di promozione in Serie C”. Il Piacenza vola nel campionato di serie D grazie alle due vittorie nei primi due turni e il dg Francesco Fiorani può lasciarsi andare dopo un’estate trascorsa tra mille tensioni e dubbi legati al ripescaggio poi sfumato e che ha schiuso nuovamente le porte del calcio dilettantistico ai biancorossi. Il dirigente, da otto anni in via Gorra, è stato uno degli ospiti della nuova puntata di Zona Calcio. Il vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati ha guidato una serata dedicata principalmente all’universo del Piace che attende ora l’ingresso di due nuovi soci, un impresario edile e un imprenditore che da decenni lega il proprio nome alla commercializzazione di moto sportive. “Se così fosse, sarebbero undici i soci della cordata, segnale importante che testimonia come il Piacenza rappresenta ancora un brand forte e soprattutto un patrimonio al quale in tanti tengono ancora tantissimo”.

Tanto Piacenza, ma anche la serie C con l’analisi della gara disputata dal Fiorenzuola al Pavesi che ha fatto registrare il primo successo del nuovo corso legato al nome di mister Andrea Bonatti. E poi spazio al calcio dilettantistico con due ospiti “speciali”. Non è così frequente ascoltare la voce degli arbitri, ma in via Benedettine sono stati ospiti Domenico Gresia e Sara Cimelli, presidente Aia e giovane fischietto che si è affacciata alla Prima Categoria. “Dirigere partite mi ha consentito di crescere a livello di personalità – ha detto l’ufficiale di gara piacentina reduce anche da un’esperienza arbitrale in Portogallo -. La parte più difficile? Riuscire a rimanere equilibrati e “sul pezzo” quando ci si rende conto di aver commesso un errore grave durante una partita. Può accadere, ma è necessario restare concentrati e non pensarci, altrimenti il rischio è quello di cadere ulteriormente in errore”. Per Gresia si tratta invece del decimo anno al vertice dell’associazione dei fischietti: “A breve partirà il nuovo corso e puntiamo a immettere altri giovani che possano affrontare questo percorso che spesso si rivela sorprendente, sia per i diretti interessati che per le loro famiglie. Lo consiglio a tutti, è particolarmente formativo per i più giovani”. Per informazioni relative al corso, [email protected]. Zona Calcio invece, torna lunedì prossimo, ancora alle 20.30 su Telelibertà e in streaming sul sito Liberta.it.