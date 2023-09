Piace oggi in campo con la Folgore Caratese per centrare il terzo successo consecutivo

Inanellare la terza vittoria consecutiva e allo stesso tempo continuare a incamerare fiducia, crescendo a livello di gioco. Con in testa questi obiettivi il Piacenza Calcio si prepara a scendere in campo oggi pomeriggio alle 18 in casa della Folgore Caratese.

I biancorossi, per questo terzo impegno del girone B di Serie D, dovranno fare a meno di Corradi, con il centrocampista che anche questa volta non sarà convocato. Non ci dovrebbero essere grossi stravolgimenti nell’undici titolare, solito 4-3-3 composto da Moro in porta, difesa confermata con Canale a destra, Santella a sinistra e la coppia Silva-Baudouin in mezzo, a centrocampo Artioli dovrebbe far rifiatare Andreoli e completare il reparto con Bachini e Gerbaudo, in attacco probabile cambio sulla corsia di destra con Zini al posto di Ndoye, inamovibili Recino e D’Agostino.