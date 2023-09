Pioggia di medaglie per le ragazze del Karate Piacenza Farnesiana alla Turin Cup

Si è svolta a Torino l’undicesima edizione della Turin Cup, evento internazionale che ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 650 atleti in rappresentanza di nove nazioni provenienti da tre continenti.

Grandi risultati per gli atleti piacentini del Karate Piacenza Farnesiana che hanno conquistato numerosi podi. Nella categoria Under14 -47 kg medaglia d’argento per Gaia Granelli (già medaglia di bronzo ai campionati italiani Fijlkam 2022), che ha dimostrato ancora una volta di essere un’atleta di talento.

Nella categoria under14 -52 kg medaglia d’argento per Aurora Longeri (già medaglia di bronzo ai campionati italiani Fijlkam 2022), che ha perso di misura la finale al quarto incontro contro la campionessa d’Italia 2022.

Nella stessa categoria medaglia di bronzo per Ginevra Livelli che ha dimostrato grande determinazione nei quattro incontri disputati.

Nella categoria cadette -54 kg Eva Dallavalle con 4 incontri disputati si classificava al quinto posto con 26 atlete partecipanti dimostrando eccellenti qualità dato che era la più giovane in assoluto in categoria.

Altri quattro atleti del Karate Piacenza Farnesiana guidati dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pierpaolo Cagnoni non sono riusciti a superare le varie eliminatorie in quanto il livello della competizione era veramente eccezionale.

I prossimi impegni per la società piacentina sono il campionato regionale cadetti Fijlkam a Ravenna, il campionato italiano cadetti a Roma presso il Centro Olimpico Federale, l’Open di Casale Monferrato e l’Open di Campania (gare internazionali valevoli per il ranking della nazionale giovanile cadetti junior e under 21).