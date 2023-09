Piace, rialzati. Contro l’ultima della classe Casatese c’è da tornare al successo

Il presidente Marco Polenghi lo ha detto chiaro e tondo in settimana: “Il Piacenza ha conosciuto la sconfitta, che è una componente inevitabile dello sport, ma adesso deve tornare a fare punti”. Riparte dunque da queste parole il cammino della squadra di mister Maccarone in campionato, che dopo uno score a punteggio pieno nelle prime due giornate si è bruscamente interrotto con il ko infrasettimanale in casa della Folgore Caratese. Quello è già il passato, si volta pagina per il secondo impegno stagionale al “Garilli”, che sarà oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 15.00) contro la Casatese, ultima nel girone B di Serie D. Attenzione però a non sottovalutare una partita che potrebbe sembrare a senso unico, il gruppo delle prime è concentrato in un solo punto e l’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Le probabili formazioni

PIACENZA (4-3-3): Moro; Canale, Silva, Baudouin, Santella; Andreoli, Bachini, Gerbaudo; Ndoye, Recino, D’Agostino. A disposizione: Maianti, Del Dotto, Corradi, Tortelli, Artioli, Russo, Job, Berton, Hrom, Kernezo, Castro. All. Maccarone.

CASATESE (4-3-3): Picarelli; Pozzoli, Scipione, Videkon, Gulinelli; Strada, Romano, Isella; Stefanoni, Silvano, Comberiati. A disposizione: Maffi, Oppizzi, Verga, Bueti, Seria, Mendola, Caraffa, Saracino, Parravicini. All. Commisso.