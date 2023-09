Supercoppa, Gas Sales in campo il 31 ottobre nella semifinale contro Civitanova

L’avventura di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella Del Monte® Supercoppa 2023 a Biella inizierà martedì 31 ottobre, alle 20.30, nella semifinale contro Cucine Lube Civitanova.

Ad aprire la Final Four, che assegnerà il primo trofeo stagionale, sarà la sfida delle 17.30 tra i campioni d’Italia dell’Itas Trentino e la Sir Susa Vim Perugia.

La finale andrà in scena il giorno successivo, mercoledì 1° novembre, alle 17.00. Tutti e tre gli incontri saranno visibili in diretta su Rai Sport e in live streaming su Volleyballworld.tv.

Il calendario della Final Four

Semifinali Del Monte® Supercoppa

Martedì 31 ottobre 2023, ore 17.30

Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Martedì 31 ottobre 2023, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Finale Del Monte® Supercoppa

Mercoledì 1° novembre 2023, ore 17.00

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv