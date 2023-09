Una maglia speciale per i 60 anni dei Lyons con i nomi di tutti i giocatori della storia

Il 13 settembre Sitav Rugby Lyons ha tagliato il traguardo dei 60 anni di vita della società, nata nel 1963 su iniziativa del professor Melchiorre Dadati e dei suoi studenti dell’istituto tecnico “Marconi”. Da quel lontano primo giorno di scuola sono passate sei decadi di passione, condivisione e crescita, che hanno portato la società bianconera a calcare in modo continuo i palcoscenici più importanti d’Italia. Anche nella prossima annata i Lyons parteciperanno al massimo campionato italiano, la nuova Serie A Elite, e scenderanno in campo con una maglia speciale, che celebra l’importante traguardo raggiunto.

Sulla divisa da gioco dei Leoni saranno riportati i nomi dei 450 giocatori che in questi 60 anni hanno vestito la maglia della prima squadra. Dai padri fondatori, i giovani studenti che diedero vita al sogno bianconero insieme al professor Dadati, fino agli attuali giocatori della squadra, tutti hanno il loro spazio in questa maglia celebrativa, che accompagnerà gli uomini di coach Bernardo Urdaneta sui campi più prestigiosi d’Italia.

Il Presidente di Sitav Rugby Lyons Guido Pattarini ha spiegato i dettagli di questa maglia e il progetto dietro di essa: “L’idea di realizzare qualcosa di speciale per questo traguardo è nata già da tempo, e siamo orgogliosi di aver realizzato questo piccolo capolavoro. Tre le diverse ipotesi che avevamo esplorato, abbiamo trovato che il riportare i nomi di tutti i 450 giocatori scesi in campo con la nostra prima squadra sia la rappresentazione migliore della nostra storia e che abbia un forte valore simbolico anche per il presente e per il futuro. Questa maglia è un modo per onorare ringraziare tutti coloro che hanno messo il proprio mattone per costruire il presente della nostra società, dai nostri fondatori fino ai successi degli ultimi anni, in cui ci siamo issati al vertice del rugby italiano senza perdere la nostra vocazione per il settore giovanile e la nostra anima di grande famiglia. Ammetto di invidiare molto i miei giocatori che quest’anno scenderanno in campo con questa divisa, che rappresenta un’ispirazione da cui prendere forza per affrontare le difficili sfide che avranno di fronte. Inoltre, il nostro sogno è che ogni nostro ragazzo del settore giovanili vedendo questa maglia sia ispirato a crescere insieme a noi, e arrivare un giorno a mettere il suo nome in quella lista. È una maglia che celebra la storia, ma che vuole guardare al futuro ed essere un riferimento per tutta la nostra famiglia.”

Per celebrare lo storico traguardo dei 60 anni, la maglietta celebrativa sarà disponibile per essere acquistata direttamente presso la sede Lyons di via Rigolli, con la possibilità di personalizzarla con il numero sul retro. Per prenotare la propria maglietta è possibile contattare la segreteria di Sitav Rugby Lyons tramite mail all’indirizzo [email protected].