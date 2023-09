Domenica di riposo per i Lyons, ma le giovanili scendono tutte in campo

Turno di riposo per la prima squadra, che attende l’esordio in Serie A Elite di domenica prossima. Nel frattempo però sono diverse le sfide interessanti per le giovanili bianconere.

Oggi torna in campo la formazione cadetta, che affronterà la propria terza amichevole di inizio stagione. Alle ore 15.30 gli uomini di Baracchi e Solari giocheranno sul “Beltrametti 2” per affrontare il Tortona Rugby e confermare le buone impressioni destate nelle prime due uscite. A una settimana dall’inizio del campionato, i Giovani Leoni sono pronti ai blocchi di partenza. Dopo la vittoria nel “derby” con il Piacenza Rugby l’Under 16 di Bedini, Rossi e Cemicetti prosegue il suo cammino nel girone di Barrage di categoria. I bianconeri ospiteranno alle ore 11.00 di domenica sul “Beltrametti 2” il Rugby Parma 1931, anch’esso uscito vincitore dalla prima giornata di domenica scorsa. Una sfida difficile, che però i giovani leoni vogliono giocarsi al meglio delle loro possibilità.

Torna in campo anche l’Under 14, con la prima uscita ufficiale della stagione. I ragazzi allenati da Dodici, Groppelli Gianluca e Nicholas e Borghi si confronteranno con il Valorugby Emilia sul campo di casa della Sede Lyons di Via Rigolli durante la mattinata. Ultimi ma non ultimi, tornano in campo dopo quattro mesi i Leoncini del Settore Propaganda, che saranno impegnati nel torneo “Vicenza si Mischia” organizzato dai Rangers Vicenza con le categorie Under 8, Under 10 e Under 12