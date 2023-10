Il Piace a Caravaggio per ritornare a vincere. Mister Maccarone recupera Silva

Dopo due sconfitte di fila e la prima contestazione dei tifosi, il Piacenza è costretto a rialzarsi per recuperare i punti lasciati per strada. La partita contro Caravaggio può diventare già un importante crocevia per la formazione di mister Maccarone. Fischio di inizio previsto per oggi alle 15.00 al Comunale. “Sicuramente a nessuno ha fatto piacere perdere due sfide così ravvicinate – le parole di BigMac alla vigilia – alla piazza, ma anche a me e alla squadra. Ciò che mi sento di dire è che, quando ho firmato con il Piacenza, mi è stato chiesto di vincere il campionato, ma di farlo a maggio e non a settembre. Detto questo, sono il primo a mettermi in discussione perché voglio risolvere i problemi della squadra”.

Le buone notizie arrivano dall’infermeria: recuperato per il match di oggi capitan Silva, ancora fuori Zini.