L’attesa è finita, la Bakery ospita Herons Montecatini. Soviero: “Siamo pronti”

L’attesa è finalmente finita, dopo una lunga e faticosa preparazione, la Bakery Basket Piacenza è pronta a scendere in campo per l’esordio nel campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. “Finalmente si inizia – commenta Jacopo Soviero -, giocheremo la prima partita in casa, davanti al nostro pubblico, e per questo speriamo che sia numerosissimo perché avremo bisogno di tutto il calore possibile”.

Fischio di inizio oggi alle 18 al PalaBakery, con i ragazzi di coach Giorgio Salvemini che riceveranno la visita degli Herons Montecatini, una delle formazioni accreditate per la promozione in A2. Esordio dunque non semplice per i biancorossi, che però sono consapevoli del proprio potenziale e ci tengono a fare da subito una bella figura.

“Il percorso in Supercoppa è stato positivo – prosegue Soviero -, ma il campionato è di tutt’altro livello. Pensiamo adesso solo a Montecatini, una partita nella quale sappiamo che dovremo dare il massimo. Possiamo fare bene, ma sarà importante mettere molta energia sin da subito e soprattutto rimanere concentrati per tutta la durata dell’incontro”.