Domani Piace-Tritium. Maccarone: “Siamo in crescita, ora serve continuità”

È vigilia di campionato per il Piacenza Calcio di mister Massimo Maccarone. Domani alle 15 allo stadio Garilli i biancorossi affronteranno la Tritium, ultima in classifica, per la sesta giornata del girone B di Serie D. Piace che arriva a questo appuntamento forte della vittoria per 4-1 di domenica sul Caravaggio. Un Piace ritrovato dopo il passo falso della settimana precedente contro la Casatese, ma guai a sottovalutare la Cenerentola del torneo.

