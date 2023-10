Medaglie e risultati: cinque atleti del Karate Piacenza si qualificano per gli Italiani

Tre atleti del Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato a Ravenna al campionato regionale cadetti Fijlkam, valido come fase di qualificazione per i campionati italiani che si terranno ad Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico Federale dal 20 al 22 di questo mese.

Eccellenti i risultati centrati dai giovani atleti piacentini: Eva Dallavalle nella categoria -54 Kg ha superato ampiamente le sue avversarie dell’Emilia-Romagna e successivamente ha disputato la finale con la sua compagna di squadra Maristella Salvo, che nell’altra pool della stessa categoria ha battuto con tenacia e determinazione le sue avversarie approdando alla finale tutta piacentina. L’incontro fra le due portacolori del Karate Piacenza Farnesiana è stato molto equilibrato e alla fine solo per giudizio arbitrale ha prevalso Eva Dallavalle, medaglia d’oro. Argento, dunque, per Maristella Salvo.

Lorenzo Centonze nella categoria cadetti -63kg ha conquistato la medaglia d’argento dopo aver superato le eliminatorie ha perso in finale di misura per giudizio arbitrale.

A Roma non andranno solo i tre atleti che si sono cimentati a Ravenna: anche Mattia Bongiorni e Nicole Longeri partiranno per questa importantissima competizione poiché qualificati di diritto in base al titolo italiano 2022 di Mattia e al 5° posto in classifica di Nicole allo stesso campionato Italiano 2022.

A guidare i cinque atleti in questa grande competizione saranno in azione come sempre il maestro Gian Luigi Boselli, il tecnico Giorgio Livelli e l’istruttore Pierpaolo Cagnoni.

Anche l’atleta Nicola Scarcella della società piacentina Activity Club ha partecipato alla gara nella categoria -63 Kg, ma purtroppo non ha superato le eliminatorie.