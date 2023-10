Piace, è arrivato l’esame continuità: oggi alle 15 al Garilli arriva la Tritium

Si tratta di un turno infrasettimanale dopo una vittoria bella e convincente come quella sul Caravaggio, ma attenzione a non ricadere nei fantasmi di appena 10 giorni fa. Allora la Casatese, oggi pomeriggio la Tritium (ore 15), ultima con appena 3 punti in 5 giornate: ecco un’altra cenerentola pronta a dare l’anima per uscire con le mani occupate dalla tana di un leone che si sta svegliando.

Al Garilli, i ragazzi di mister Massimo Maccarone dovranno farsi trovare pronti, per confermare che il passo in avanti del weekend sia stato solo il primo di una lunga serie. Specie in una settimana che vedrà anche lo scontro diretto in casa dell’agguerrito Desenzano, tornare a mettere in fila due vittorie consecutive sarebbe fondamentale anche sul piano del morale.

Anche verso domenica, quando i biancorossi giocheranno la terza partita in sette giorni, Maccarone potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultimo undici, pur senza rivoluzionare la squadra. Gli esempi? Artioli a centrocampo, magari per evitare rischi con Corradi appena rientrato dai box e Kernezo in avanti, che scalpita per avere un’altra chance dal 1’ dopo l’ingresso con assist per Gerbaudo. Intanto la rosa, Zini a parte, è al completo, con Del Dotto rientrato dalla squalifica. In casa Tritium, l’attaccante Capogna è pronto ad essere accompagnato da una batteria di trequartisti interessanti. Ma in una giornata che vede diversi scontri diretti di alta classifica, il Piacenza deve saper trovare la seconda luce verde in fila e continuare a scattare verso la vetta.

Probabili formazioni

Piacenza (4-3-3): Moro; Iob, Baudouin, Silva, Santella; Gerbaudo, Bachini, Artioli; Kernezo, Recino, D’Agostino. Allenatore: Maccarone. Panchina: Maianti, Berton, Del Dotto, Tortelli, Andreoli, Corradi, Ndoye, Castro, Hrom.

Tritium (4-2-3-1): Rossi; Bertaglio, Bosia, Scietti, Campani; Lazzaro, Barzago; Gnaziri, Maspero, Bledjea; Capogna. Allenatore: Di Blasio. Panchina: Lattisi, Valente, Delle Donne, Di Palma, Milesini, Tulissi, Savino, Comi, Spinelli.