Prima trasferta per l’Assigeco, coach Salieri: “A Udine serve qualità”

Prima trasferta per l’Assigeco: si vola a Udine in cerca del colpaccio dopo la prestazione convincente confezionata sul parquet di casa contro la RivieraBanca Basket Rimini. Se da un lato arrivano buone notizie riguardo il recupero di Brady Skeens, anche il nuovo arrivato Malcolm Miller ha già mostrato buoni sprazzi di intesa con i compagni (Sabatini in primis) lasciando intravedere tutto il suo potenziale. I biancorossoblu saranno chiamati a replicare le sensazioni positive della prima di campionato nella trasferta di domenica 8 ottobre al Palasport Carnera di Udine, in cui affronteranno alle 18.00 la temibile formazione allenata da coach Adriano Vertemati.

L’intensità messa in campo dai suoi ragazzi non ha stupito coach Stefano Salieri, che si dice soddisfatto ed entusiasta di quanto visto finora dalla squadra: “L’atteggiamento deve essere questo, lo stesso atteggiamento su cui lavoriamo tanto in settimana durante gli allenamenti. I ragazzi devono mettere in campo le loro qualità, che sono quelle tipiche di una squadra giovane ed energica. Al momento c’è tanto entusiasmo e voglia di fare, dobbiamo lavorare per mettere insieme accortezza e continuità”.