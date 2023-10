Oggi il Piace sfida Desenzano. Maccarone: “La squadra non deve abbassare la guardia”

Sfida importante per il Piacenza Calcio oggi sul campo del Desenzano con fischio d’inizio alle 15. I biancorossi affrontano una delle principali candidate ai primi posti della classifica di Serie D.

Alla vigilia del match, il mister Massimo Maccarone ha fatto il punto sulla squadra: “Mercoledì siamo stati bravi a dare continuità rispetto alla gara di Caravaggio e ora dobbiamo fare altrettanto. Non dobbiamo perdere l’entusiasmo che si è creato ma, allo stesso tempo, è necessario non abbassare la guardia. Il Desenzano è una squadra forte e organizzata, che può contare su calciatori di qualità. Conosciamo il nostro valore e vogliamo fare la nostra partita”. Maccarone, poi, ha voluto elogiare i suoi ragazzi: “Hanno avuto una grande reazione dopo le due sconfitte, anche se sappiamo bene di non aver ancora fatto niente. Chi entra dalla panchina lo fa nel modo giusto e questo è fondamentale dal momento che abbiamo bisogno dell’apporto di tutti i calciatori della rosa”.