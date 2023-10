Anche la Gas Sales Bluenergy partecipa al progetto “The House of Sport Volunteers”

Anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza partecipa al progetto “The House of Sport Volunteers”, iniziativa globale che mette in contatto volontari qualificati con organizzazioni ospitanti, come organizzazioni sportive, organizzatori di eventi, Ong, fondazioni e altri partner strategici dello sport e non solo. La Gas Sales è l’unica società sportiva italiana a fare parte di questo progetto. La “Casa dei volontari sportivi” rappresenta una piattaforma virtuale per il volontariato sportivo e ha lo scopo di facilitare la partecipazione dei volontari a eventi sportivi di qualsiasi dimensione. Ma non è solo una vetrina di progetti basati sullo sport, fornisce altresì un database globale di profili di volontari sportivi, opportunità di volontariato e un’offerta unica di formazione, programmi educativi e la certificazione delle capacità e delle competenze.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza all’inaugurazione virtuale della piattaforma “The House of Volunteers” era presente l’avvocato Luca Tosini. “Per noi – ha sottolineato – è motivo d’orgoglio essere l’unica società sportiva italiana pioniera di un progetto di tale calibro. Siamo da sempre attenti e disponibili a fornire il nostro supporto ad iniziative che utilizzano lo sport quale veicolo per la promozione dei valori dell’inclusione sociale e dell’integrazione e confidiamo di poter ospitare al PalabancaSport volontari provenienti dal nostro territorio o da ogni parte del mondo”.

Ceo di “Save the Dream” è un piacentino, Massimiliano Montanari, di base da anni in Qatar. “Il volontariato è una tappa importantissima – ha sottolineato – per creare competenze, contribuire al bene comune, tra cui lo sport e preparare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Sono felicissimo della nascita della Casa mondiale del volontariato sportivo e ancora di più vedere tra i suoi soci fondatori una società sportiva di Piacenza, la Gas Sales Bluenergy Piacenza”.

Al progetto partecipano diverse realtà sportive internazionali e istituzioni sportive internazionali tra cui, per citare solo alcune, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), la International School Sport Federation (Isf), il World Boxing Council (Wbc), la World Ethnosport Confederation (Wec), la Fundação do Desporto, Olympiacos F.C., la Federazione Portoghese di Nuoto, il Centro Sportivo Italiano. Oltre ad alcune istituzioni accademiche tra cui l’Università di Georgetown in Qatar, l’Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, l’Universitat de les Illes Balears, l’Instituto Universitário de Lisboa, la George Washington University, la Canterbury Christ Church University.