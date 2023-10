Gas Sales, si avvicina l’esordio in Superlega. A giorni la squadra sarà al completo

Inizia oggi per la Gas Sales Bluenergy Piacenza la settima settimana di lavoro in vista dell’inizio della stagione fissato per domenica 22 ottobre, con la prima giornata del campionato di Superlega: al PalabancaSport arriverà Padova, inizio gara alle 18.00.

In attesa dell’arrivo dei nazionali stimato per l’inizio della settimana prossima, nella mattinata di oggi carichi in sala pesi e tecnica in campo, nel pomeriggio atletica e tecnica in campo. Una settimana di lavoro che non vedrà impegnata la squadra in nessun allenamento congiunto.