Gas Sales, anche Andrea Anastasi tra i candidati alla panchina dell’Iran

C’è anche il nome di Andrea Anastasi, tecnico della Gas Sales Bluenergy Piacenza, sultaccuino della Nazionale iraniana, alla ricerca di un allenatore in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. La conferma ufficiale arriva direttamente dalla federazione. Dopo le dimissioni di Behrouz Ataei durante l’ultimo torneo di qualificazione olimpica, sono scattati i sondaggi che coinvolgono, oltre ad Anastasi (il quale in passato ha guidato in panchina le nazionali di Italia, Spagna, Polonia e Belgio), anche Antiga, Alekno, Totolo e Stoytchev. “Valuteremo con il comitato – spiegano da Teheran – e al termine presenteremo il tecnico della nazionale per i prossimi quattro anni”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà