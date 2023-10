La Bakery Piacenza gioca bene, ma non basta. Pielle Livorno vince 67-78

Non basta una buona prestazione dei ragazzi di coach Salvenimi per piegare la Pielle Livorno: 67-78 il risultato finale. Terzo turno del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, e la Bakery Basket Piacenza affronta la Pielle Livorno. La gara si gioca da subito su ritmi elevati, ed anche se entrambe le squadre sbagliano tanto al tiro nessuno dei due allenatori chiama timeout. Segno che sono comunque soddisfatti di come i propri giocatori hanno approcciato alla sfida. Il primo vantaggio per i biancorossi arriva al 4’, con un Besedic ‘on fire’ che segna il 10-9. Il centro sloveno impensierisce gli avversari sia vicino canestro che dall’arco. Ma se Livorno non riesce a segnare con continuità è anche grazie al lavoro difensivo dei ragazzi di coach Salvemini. In particolare Maglietti è un francobollo, ma in generale è tutta la squadra a sacrificarsi per il bene comune.

Dopo circa tre minuti di attacchi a secco, la Pielle riesce a piazzare un 7-0 di parziale interrotto dall’appoggio di capitan Mastroianni ben innescato proprio da Maglietti. Se l’attacco Bakery aveva un po’ faticato nella seconda parte del quarto iniziale, ad inizio seconda frazione è una marea. Besedic e Wiltshire timbrano dalla lunga distanza, Soviero sale in sella al motorino per la penetrazione del -1, e gli ospiti chiamano sospensione dopo poco meno di 3’ di gioco. La Pielle segna 4 punti in 6’, a causa del divieto di transito che i biancorossi affiggono nell’area pitturata. Tre accelerate di Criconia oltre a caricare di falli gli avversari producono 6 punti per il 28-25. Piacenza raggiunge prima le 5 lunghezze di vantaggio quando Besedic pesca in angolo lo stesso Criconia; e poi si porta sul 40-34 dopo che Livorno aveva pareggiato a quota 33.

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti sono molto più precisi al tiro. Mastroianni prova a suonare la carica con un gioco da tre punti, ma Livorno tenta l’allungo sul 44-53 al 26’. Con la grinta e gli artigli che contraddistingue questa Bakery, dopo aver toccato il -10 sono i canestri di Wiltshire e Soviero a tenere in scia i biancorossi. Piacenza non intende cedere e inaugura l’ultimo periodo con tanta difesa. Dai rimbalzi costruisce gli attacchi con Criconia prima e Marchiaro poi che segnano dall’angolo per il -3 facendo surriscaldare l’atmosfera del PalaBakery. Livorno chiama timeout, ma Soviero scippa la palla sulla rimessa e segna in acrobazia il 61-62. La reazione piellina è veemente, con un parziale di 11-0. Sulla tripla di Lo Biondo a 2’30” dalla fine, lo spicchio di tifosi ospiti tira più di un sospiro di sollievo, perché la propria squadra ha dovuto faticare le proverbiali sette camicie per addomesticare Piacenza, che esce dal campo a testa alta.

Bakery Piacenza-Pielle Livorno 67-78

Parziali: 14-21; 40-37; 53-60.

Piacenza: Wiltshire 8, Criconia 15, Soviero 14, El Agbani 2, Marchiaro 5, Mastroianni 4, Maglietti 4, Civetta, Manenti, Molinari ne, Besedic 15, Alberici ne. All. Salvemini.

Livorno: Ferraro 5, Chiarini 9, Rubbini 21, Pagani 3, Manna 3, Lo Biondo 9, Diouf 10, Gamba, Campori 6, Laganà 12. All. Cardani.

Arbitri: Matteo Sironi di Cinisello Balsamo (MI) e Davide Quadrelli di Santa Maria Hoe (LC).

LA FOTO GALLERY DI ANGELA PETRARELLI: